Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü.
Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk algısını düşürdüğünü ve altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 480,80 481,00 452,70 452,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00 2.985,00 3.006,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 438,70 442,70 413,00 417,00
Lira(Tam) Ziynet 3.098,00 3.118,00 2.917,00 2.937,00
Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00 1.458,00 1.468,00
Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 729,00 734,00
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