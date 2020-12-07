7 Aralık Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 196.902 test yapıldı. Tespit edilen vaka sayısı 32.137, hasta sayısı 6.420. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 5.017.

Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020

‘KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI’ *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak” dedi.