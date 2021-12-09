Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2022’de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Peki hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.
Peki hangi araç, ne kadar ödeyecek? İşte 2022 MTV ücretleri…
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
2022 MTV: 916 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
2022 MTV: 1715 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
2022 MTV: 3158 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
2022 MTV: 4904 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
2022 MTV: 512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 Lira
2022 MTV: 995 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
2022 MTV: 1860 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
2022 MTV: 2882 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira
1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş – 1313 lira
4-6 yaş – 916 lira
Matrahı 56 bin 500 – 99 bin lira arası
1-3 yaş – 1.444 lira
4-6 yaş – 1008 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş – 1.576 lira
4-6 yaş – 1099 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş – 2.288 lira
4-6 yaş – 1.715 lira
1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 – 99 bin lira arası
1-3 yaş – 2.518 lira
4-6 yaş – 1.888 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş – 2.746 lira
4-6 yaş – 2.059 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş – 4.445 lira
4-6 yaş – 3.476 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş – 4.851 lira
4-6 yaş – 3.790 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş – 5.603 lira
4-6 yaş – 4.315 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş – 7.004 lira
4-6 yaş – 5.886 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2001 – 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
1-3 yaş – 10.506 lira
4-6 yaş – 7.628
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
1-3 yaş – 11.463 lira
4-6 yaş – 8.320 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2501 – 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş – 14.649 lira
4-6 yaş – 12.745 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş – 15.983 lira
4-6 yaş – 13.903 lira
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