Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2022’de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Peki hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.

Peki hangi araç, ne kadar ödeyecek? İşte 2022 MTV ücretleri…