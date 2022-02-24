Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa’da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.

Finansal piyasalarda, Ukrayna krizinin tırmanması petrol, enerji ve altın fiyatlarını yükseltirken, hisse senedi fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 euro ile tamamlamıştı.

Güne 100 avronun üstünde başlayan doğalgaz kontratlarının fiyatı 125 euroya gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12’de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 eurodan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.