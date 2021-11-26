Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit, halka arz için SPK’ya başvurdu.

5 kıtada 38 ülkeden 48 uluslararası havayolu firmasının operasyon ve teknoloji yazılım süreçlerini yöneten Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., ÜNLÜ & Co danışmanlığında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Türkiye’nin havacılık teknoloji yazılımında en büyük ihracatçısı olan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., (Hitit) halka arz içinresmi adımı atarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Hitit Genel Müdürü Nur Gökman, 27 yıl önce sektörün ihtiyaçlarından yola çıkan iki kadın mühendis olarak kurduklarını açıklayarak, “Hitit, bugün havacılık deneyimli yaratıcı beyinleri ve parlak Türk mühendislerinin ürettiği teknoloji yazılım firması olarak geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya devleri ile rekabet ediyor.” dedi.

Gökman, “Son 15 yıldır erişilebilirliğin zirvede olduğu ve inovatif teknolojilerin havacılık ve seyahat işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir dönemin içinden geçiyoruz. Biz, her yıl büyüyerek, uluslararası havayolu taşımacılığı gibi çok komplike ve yüksek regülasyonlara sahip bu alanda azimli Türk mühendis ve uzmanlarının parlak beynini ve fikirlerini dünyaya taşıdık. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek, yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek” diye konuştu.

Başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörüne Crane markası ile yeni nesil havayolu ve seyahat çözümleri sağlayan şirket, yazılım teknolojisiyle 5 kıtadan 38 ülkeden 48 uluslararası havayolu firmasının operasyon ve teknoloji yazılım süreçlerini yürütüyor. Crane yazılımları 290 havalimanında ve 4 bine yakın seyahat acentesinde kullanılıyor