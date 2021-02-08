ABD’de yatırım atağı yapan Farmasi, sene sonuna kadar gıda takviye tesisi olarak planladığı 10. fabrikasını açmaya hazırlanıyor. İhracattan elde ettiği karın tamamını üretim ve tesis yatırımına ayıran marka, her yıl bütçesinin yüzde 10’unu yeni ürün geliştirmek üzere Ar-GE için kullanıyor.

Farmasi Yönetim Kuru Üyesi Emre Tuna “Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz birçok şirketi küçülmeye sürüklerken, biz Farmasi Ailesi olarak yenilikçi yaklaşımımızla büyüme ivmemizi sürdürdük. Bu başarının en büyük nedeni, üretim hacmimizin çok güçlü olması ve katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor oluşumuzdu. İhracat rakamlarımızı Kovid-19’un tüm olumsuz şartlarına rağmen iki kat arttırdık” dedi.

Nisanda Meksika pazarına girecek

Yıl sonunda bitmesi planlanan yeni gıda takviyesi tesisi ile fabrika sayısını 10’a çıkaracak olan Farmasi, bu yıl Nisan ayında dünyanın en büyük beş pazarından biri olan Meksika’ya girmeye hazırlanıyor. Şirket, daha sonra sırasıyla Kanada, Almanya, Japonya, Kore ve Çin pazarlarına girmeyi hedefliyor.