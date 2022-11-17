Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nin 10 günlük kura takviminin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım’da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri dün sonuçlandırıldı. Noter huzurundaki kurayla Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis’te noter huzurunda çekilen kurayla 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.

Kura çekiminin 11 ili kapsayan ikinci etabı ise bugün Kilis ve Muş’tan başlatılacak. 28 Kasım’a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır’da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.