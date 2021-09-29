Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye) yeni yönetim kurulunda iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Derneğin yeni başkanı Avrupa’nın en başarılı 20 kadınından oluşan Women to Watch Europe 2020 listesine de ismini yazdıran Emine Çubukçu oldu.

Make-A-Wish Türkiye yeni yönetim kurulunu belirlemek üzere 23 Eylül’de İstanbul’da bir araya geldi. İş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği toplantıda derneğin yeni yönetim kurulu başkanı Emine Çubukçu oldu.

Derneğin yeni yönetim kuruluna Egon Zehnder İstanbul Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, Yöntem Communications Kurucu Ortağı Yöntem Akmen İnanç, Sabancı Holding Perakende Eski Grup Başkanı Ata Köseoğlu, Canyon Ventures Partners Kurucu Ortağı Niso Adato, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği YK Başkanı, Seniha.Com Kurucusu Hasan Kuş ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Başkanı Cem Öztürk gibi iş dünyasının önemli isimleri seçildi.

İki sene görev yapacak olan yeni yönetim kurulunda, Ogilvy PR Genel Müdürü Gül Altan, BSH Pazarlama Direktörü Ayşe Hilal Merter, Moda Tasarımcısı Mehtap Elaidi, Vodafone TV Ülke Müdürü Mert Yılmaz, Kreatif Direktör ve Marka Danışmanı Moshe Aelyon, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Danışmanı Oben Akyol, Lüks Marka Danışmanı ve Oggusto.com Kurucusu Özlem Güsar gibi tanınmış isimler de yedek üye olarak yer alacaklar.

Hayati hastalığı olan çocukların dileklerini gerçekleştiriyorlar

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.

Hayata geçen dilekler çocukların hayata tutunmalarını motive ediyor

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor, yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Önümüzdeki iki yıl boyunca derneğin yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek olan Emine Çubukçu, “Yeni yönetim kurulu olarak çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız. Birbirinden deneyimli iş insanlarından oluşan yeni yönetim kurulumuzun iş dünyasındaki birikim ve tecrübelerini tehlikeli hastalıklarla mücadele eden çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilmek için seferber edeceğiz.” dedi.

2019-2022 Dönemi Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye) Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Emine Çubukçu (Yönetim Kurulu Başkan)

Murat Yeşildere (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Hasan Kuş (Yönetim Kurulu Sayman)

Yöntem Akmen İnanç (Yönetim Kurulu Genel Sekreter)

Niso Adato (Asil Üye)

Ata Köseoğlu (Asil Üye)

Cem Öztürk (Asil Üye)

Yedek Üyeler

Gül Altan, Ogilvy PR Genel Müdür

Ayşe Hilal Merter, BSH Pazarlama Direktörü

Mehtap Elaidi, Moda Tasarımcısı

Mert Yılmaz, Vodafone TV Ülke Müdürü

Moshe Aeolyon, Kreatif Direktör ve Marka Danışmanı

Oben Akyol, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Danışmanı

Özlem Güsar, Lüks Marka Danışmanı ve Oggusto.com Kurucusu