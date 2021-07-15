2019’un sonunda başlayan yatırım çalışmalarını 2020 yılında pandemiye rağmen kesintisiz şekilde devam ettiren İşbir Holding, geçen yılı ‘yatırım yılı’ ilan etti.

Bununla birlikte mevcuttaki yatırım planlarına ek olarak yeni yatırımları da hayata geçiren şirket, değişen koşullara uyum sağlayabilmek için satış ve marka konumlandırma hedeflerini de değişen koşullara uygun şekilde güncellemiş durumda. Yakın geçmişte yatak sektörünün köklü markalarından Ergo Yatak’ı bünyesine katan şirket, Çankırı Korgun’da yeni bir yatırıma soyundu.

İşbir Sünger’de de yeni yatırımları gündeme aldıklarını belirten İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Korgun’da yaklaşık 25 milyon TL yatırımız söz konusu. Ankara’da yer alan İşbir Sünger içinse 6,5 milyon TL’lik yatırım bütçemiz var.

Tüm yeni yatırımlarımızın toplam ciromuza yüzde 45 katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşbir Yatak ve İşbir Sünger özelinde geçen yılı 500 milyon TL ile bitirdik. Bu yıl İşbir Yatak’ta yüzde 50’lik ciro artışı hedefliyoruz’’ diyor.

İşbir Yatak ve İşbir Sünger’in tüm operasyonlarındaki toplam çalışan sayısının yaklaşık 700 kişi olduğunu aktaran Gültepe, yeni yatırımlar tamamlandıktan sonra yapılacak ölçümleme ve ihtiyaç analizinden sonra yeni istihdam yaratacaklarını kaydediyor.

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