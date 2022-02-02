İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli sağanak, gece saatlerinde de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün raporuna göre, sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olmasının, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiğini kaydetti.

Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, halen İstanbul’da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Yerlikaya, “Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası’nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE, BALIKESİR, TEKİRDAĞ İÇİN KAR UYARISI

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, batısı ve yüksekleri ile Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi, yağışların ilin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.