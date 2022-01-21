İstanbul’a kar yağışı geliyor. İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışının bugün itibaren etkili olması bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklık düşüşü devam edecek. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek?

İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışının görülmesi bekleniyor.

TRT Haber’e konuşan Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, “(Bugün) İstanbul’da gerçekleşecek olan yağış biraz daha karla karışık yağmur şeklinde olur. Cumartesi günü havaların daha da soğumasıyla özellikle hafta başından itibaren yağışlar kar şeklinde olacak” dedi.

Yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başından itibaren hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Acar, “Perşembe gününe kadar aşırı soğuk havaların etkisi altında kalacağız. Yağışlar İstanbul’da Çarşamba gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacak.” açıklamasını yaptı.

Soğuk havanın İstanbul’un tamamında etkili olacağını hatırlatan Murat Acar daha çok kuzey bölgeleri etkileyebileceğini söyleyerek, “Soğuk hava dalgası önce Balkanlar’dan gelecek. Haftanın başından itibaren ise Karadeniz üzerinden daha soğuk hava dalgası gelecek.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Peki, İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Yağışların 4 5 gün devam etmesi bekleniyor. AKOM’un paylaştığı son tablo şöyle: