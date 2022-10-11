MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “MICHELIN Rehberi İstanbul’un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an” dedi. “Toplamda 5 adet Yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. İstanbul her zaman önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olmuştur; bugün MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz” dedi.

Toplamda 53 restoran seçime girdi:

– İki MICHELIN Yıldızlı 1 restoran;

– Bir MICHELIN Yıldızlı 4 restoran;

– MICHELIN Yeşil Yıldızlı 1 restoran;

– 10 adet Bib Gourmand restoran;

– 38 adet tavsiye edilen restoran.

TURK Fatih Tutak’a İki MICHELIN Yıldızıyla Öne Çıkıyor

Değerlendirmede Turk Fatih Tutak‘la ilgili şu yorumlar yer aldı: Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak’ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye’ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.

Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye





4 Restoran Bir MICHELIN Yıldızı sahibi oldu

İstanbul mutfak çeşitliliğini yansıtan ve yerel ürün-lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, Bir MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi.

Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.

Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34277, Türkiye





Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye



Salt Galata’da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına da hizmet ediyor. Cesur teknikler ve mutfaktaki yenilikler, tıpkı bulgurdan ve lezzetli bir tavuk hazırlığından yapılmış hafif baharatlı bir ‘cupcake’ ve yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas gibi gelenek ve modernite arasında kalıcı bir köprü olması amaçlanan yemekler sunuyor.

Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye



Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum’da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyüledi.

Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye





10 restaurant Bib Gourmand ödülüne layık görüldü

Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan, sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi.

Michelin Yeşil Yıldız

Neolokal

Bib Gourmand

Giritli Pandeli Tershane Karaköy Lokantası Aheste Cuma Sade Beş Denizler Mutfağı Alaf Aman Da Bravo Calipso

Tavsiye edilen

Khorasani Deraliye Lokanta 1741 Matbah Ocak Octo Mürver Sofyalı 9 Eleos Beyoğlu Yeni Lokanta Kubbeli Lounge Çok Çok Thai Cuma 1924 İstanbul Topaz Nobu Atölye St. Regis Brasserie Spago Glens Aqua Tatbak Tuğra Feriye Banyan Aila Park Fora İnari Omakase Kuruçeşme 29 Sunset Grill & Bar Şans Rumeli Hisarı İskele Kiss The Frog Calipso Seraf Zuma Beyti Azur Kıyı Balıkçı Kahraman

MICHELIN Genç Şef ve Servis Ödülleri

MICHELIN Genç Şef ödülünü Mürver Restoran’dan Mevlüt Özkaya kazandı. MICHELIN Servis Ödülü, Sunset Grill &Bar ekibinin oldu.