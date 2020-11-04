Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi’nin yapımı kapsamında İstanbul’un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul’un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.