İstanbul’un nüfusu 2020’de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 2001’den bu yana ilk kez azaldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye’nin nüfusu, 2020’de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde nüfusunun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ili olmaya devam etti. Bu nüfusun 7 milyon 750 bin 836’sının erkek, 7 milyon 711 bin 616’sının ise kadın olduğu görüldü.

Yıllara göre nüfusa bakıldığında, 2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdiği belirlendi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” (ADNKS) ile hesaplandığı 2007’de 12 milyon 573 bin 836 kişiye, 2013’te 14 milyon 160 bin 467’ye, 2019’da ise 15 milyon 519 bin 267’ye yükseldi.

Nüfusun 2020’de 2001 yılından bu yana ilk kez gerilemesi dikkati çekti. İstanbul’un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452’ye düştü.

Nüfus en fazla 2019’da yükseldi

2001-2019 dönemde İstanbul’un nüfusunun en fazla 2019 yılında arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusunda 451 bin 543 kişilik artış yaşandı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise bundan önce 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, içinde bulunulan 21’inci yüzyılda İstanbul nüfusu ilk kez gerilemiş oldu.

TÜİK’in hesapladığı 2000-2006 dönemi yıl sonu nüfusları, ADNKS sonuçlarına göre tahmin ediliyor.