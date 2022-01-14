Enerji verimliliği kaynakların kullanımının öneminin arttığı günümüzün en önemli konularının başında geliyor. Paris İklim Anlaşması’na imza atan Türkiye için bu konu artık her sektörün gündeminde. İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan, geçen yıl enerji verimliliğiyle ilgili önemli çalışmalar sonrası bir mevzuat oluşturulduğunu hatırlatarak, “Artık enerji verimliliği ölçülenebilir oldu. Emlakın enerji kimlik kartı olmadan tapu işlemlerinin yapılmayacağı da karara bağlandı. Enerji verimliğinin sürdürülebilir olması için emlakla ilgili enerji kimlik kartının olması gerekiyor” diyor.

Emlakın enerji kimlik kartı olmada tapu işlemlerinin yapılmayacağının karara bağlanmasına rağmen, söz konusu kararın hala uygulamaya konmadığını belirten Özcan, bu konudaki önerilerini şöyle özetliyor: “İSTEB olarak bu önemli uygulamanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Hem tüketicinin bilinçlendirilmesi hem de meslekdaşlarımızın bilgilendirilmesi için her türlü iş birliğine açığız. Sektörel dernekler, tüketici dernekleri, ilgili medya mensuplarıyla ve tabii ki yalıtım firmalarıyla her türlü işbirliğine açığız.”