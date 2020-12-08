İklim değişikliğinin etkisi ile yeni balık türleri Akdeniz Havzası’nda olduğu gibi ülkemizde de artış göstermeye başladı. Bunlardan bir tanesi de istilacı özelliğiyle tanınan ve dikenleri zehirli olan aslan balığı.

Akdeniz Koruma Derneği, yaptığı son çalışmalarda Akdenizfoku, kumköpekbalığı, denizçayırları ve iklim değişikliğine yönelik izleme ve araştırma çalışmaları yürütüyor. Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, “Kılkuyrukmercan, beyazsokar, esmersokar, lokumbalığı, aslanbalığı Körfez’de daha önce sularımızda yaşamayan ancak Süveyş Kanalı ve iklim değişikliği nedeniyle artık yaşamaya başlayan türler” diyor.

Bunlardan bir tanesi de son dönemde denizlerimizde sıkça karşımıza çıkan aslanbalığı.

Aslanbalığı kendine has lezzetiyle İstanbul’da da birçok restoranın mutfağında yerini aldı.

Frankie İstanbul, Araka, Muutto Street Food&Meze Bar, Apartıman Yeniköy, Neolokal, Swissotel The Bosphorus bu mekânlardan bazıları.

İstanbul Life dergisi, şeflerin kapısını çaldı ve aslanbalığı ile hazırladıkları tarifleri öğrendi.

Ünlü şeflerin tarifleri İstanbul Life’da.

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TEZGAHLARDA YERİNİ ALMIŞTI *

Balıkçılara verilen eğitimlerin ardından aslan balıkları, tezgahlarda yerini almaya başlamıştı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş “Zehrini, dikenlerinin altındaki bezlerde taşıyor. Balık öldükten bir süre sonra zehir etkisini kaybediyor. Nasıl temizleneceğini bilmek çok önemli. Bölgedeki balıkçılarla yaptığımız görüşmelerde balığın zehirli yüzgeçleri ve nasıl temizlenmesi gerektiği anlatıldı. Bütün dikenleri dikkatlice kesmek gerekiyor” demişti.Karakuş, diğer istilacı tür olan balon balıklarının etinde zehir bulunduğunu, asla tüketilmemesi gerektiğini söylemişti.