Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinden 100’den fazla Arabuluculuk Merkezi var. Arabuluculuğu geliştirmek ve sorunları davasız çözmek adına attığı hızlı adımlar dikkat çeken bu merkezleri kapsayan Türkiye Arabuluculuk Merkezleri Platformu kuruldu. Koronavirüs sonrası arabulucuların ve arabuluculuğun faydalarının daha net görüleceğini söyleyen Türkiye Arabuluculuk Merkezleri Platformu Sözcüsü Arabulucu Umut Metin, Türkiye’de arabulucular eliyle taraflara kavga ettirmeden, el sıkışarak çözüm üretmenin mümkün olduğunu ifade ediyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Umut Metin, “Bugüne kadar 1 milyonu aşan arabuluculuk anlaşması ortaya koyduk. Şuan ise Türkiye’nin her ilinde arabulucularımız ve arabuluculuk merkezlerimizle, ‘dava’ yerine ‘uzlaşı’ kültürünü egemen kılıyoruz. Böylelikle adliyelerdeki adalet hizmetinin de kalitesine katkı sağlamış oluyoruz” diyor.

KİRA ÖDEMELERİNDE UYUŞMAZLIK

Sorunu taraflar konuşuyor, arabulucular ise daha iyi iletişim sağlıyor. Tarafları sorunu tartışmaya değil çözüme odaklandırıyorlar. Tarafların konuşamadığını konuşturan arabulucular, tarafların kazanacağı menfaat alanını görülür kılıyor ve gözler önüne seriyor. Sorunları çözmek için sınırsız sayıda alternatif ürettiklerini dile getiren Umut Metin, şunları anlatıyor: “Koronavirüs nedeniyle birçok fabrika, işyeri, ofis binası, dükkan aylardır kapalı kaldı. Bu dönemde gelir elde edemeyen kiracılar kira ödemek istemiyor. Mülk sahipleri ise kira ödemelerinde ısrarcı, yüzbinlerce davaya ramak kaldı. Bir davanın 2-3 yıl sürdüğünü düşününce bunca zamanı kaybetmek yerine pratik ve hukuken de mahkeme ile eşgüçte bir anlaşmaya imkan sağlıyoruz. Uyuşmazlıklara değil, çözüme ve anlaşmaya odaklıyız. Koronavirüs olağan yaşam koşullarını etkiledi. Kira ödemeleri konusunda çok yoğun uyuşmazlık yaşanıyor.”

DAVA HAKKI KAYBEDİLMİYOR

Arabuluculuk merkezlerine yapılan başvurulardan haziran ayı içinde yüzbinlerce kira uyuşmazlığının mahkemelere yönelebileceğini anladıklarını söyleyen Umut Metin, “ Dava açmak çok zaman, soruna sorun ekliyor. Arabuluculuk ise fark edilmeyen anlaşma noktaları oluşturmak için fırsat. Kira sorunu olanlara sesleniyoruz, arabulucuya başvurmak dava hakkınızı kaybettirmez” diyor.

TELEKONFERANSLI KATILIM

15 Haziran günü itibariyle sadece kira uyuşmazlıklarının değil, biriken yüzbinlerce sorun nedeniyle adliyelerin ciddi bir yoğunluk yaşayacağına dikkat çeken Umut Metin, “Bu durum adliyelerde insan kalabalığı ve artan salgın riski demek. Arabuluculuk toplantıları ise insan kalabalığı olmayan arabuluculuk ofislerinde ve merkezlerine yapılıyor. Dilenirse taraflardan biri veya her ikisi telekonferans ile de fiziken bir araya gelmeden toplantıya katılabiliyor” diye ekliyor.