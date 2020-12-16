Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımı yasağı sona eriyor. Yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajlarını yeniden alabilecek.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
Kabin bagaj 🛄 uygulamamız normale dönüyor!
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.
Hayırlı olsun. 👏👏👏
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 15, 2020
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