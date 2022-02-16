Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. TRT’nin haberine göre toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Habere göre Kabine Toplantısı’nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna-Rusya gerilimi ele alınacak