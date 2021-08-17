Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’den 2021 yılının 7 aylık döneminde 16 bin 250 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 90 milyon 316 bin 827 dolar girdi sağlandığını bildirdi. Gürdoğan, “Karadeniz somonu ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 385, değerde ise yüzde 474 arttı” dedi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, DKİB tarafından hazırlanarak Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Su Ürünleri İhracatının Geliştirilmesine Yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi’nin kabul edildiğini belirtti.

Katılımcı firmalar ve su ürünleri sektöründeki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla 3 yıl sürecek projenin açılış toplantısının gerçekleştirildiğine işaret eden Gürdoğan, proje ile katılımcı firmaların mevcut pazarlardaki ihracat payını artıracak ve alternatif pazarlara açılmalarını sağlayacak faaliyetlerin destekleneceğini aktardı.

Doğu Karadeniz’de faaliyet gösteren su ürünleri firmalarına yönelik hazırlanan projede 22 firmanın yer aldığını bildiren Gürdoğan, proje uygulama döneminde firmaların ihracata hazırlanmaları, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve danışmanlık almaları, yurt dışında firma ve fuar ziyaretleri ile ikili iş görüşme etkinliklerini içeren ticaret heyeti ile alım heyeti programları düzenlenmesi gibi faaliyetlerin de destekleneceğinin altını çizdi.

Su ürünleri sektörünün Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğine dikkati çeken Gürdoğan, özellikle bölgede belli bir aşamaya kadar tatlı suda yetişen ve daha sonra denizlerde kurulu kafeslere aktarılarak burada 3 kilograma kadar büyütülen Karadeniz somonu olarak da adlandırılan gökkuşağı alabalığına kalite ve lezzetinden dolayı yurt dışından çok büyük talep geldiğini ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye’den 2021 yılının 7 aylık döneminde 16 bin 250 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek karşılığında 90 milyon 316 bin 827 dolar girdi sağlandığını belirtti.

Karadeniz somonu ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 385, değerde ise yüzde 474 arttığını vurgulayan Gürdoğan, projede yer alan firmalarla birlikte Karadeniz somonunu uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Kafes üretimine karşı çıkan kesimlerin konuyu iyice araştırarak, bugün ülke ihracatının yarısından fazlasını balık ihracatından elde eden ve bütün kıyı şeridini somon yetiştirilen kafeslerle donatan Norveç’in nasıl dünya piyasalarına hakim olduğunun göz önünde bulundurulmasını isteyen Gürdoğan, deniz ve tatlı sularda balık yetiştiriciliğinde ÇED raporunun talep edilmemesi ve mevzuatta bu yönde değişiklik yapılması için konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edeceklerini aktardı.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz’de Karadeniz somonu yetiştiriciliğinin daha çok geliştirilmesi için DKİB olarak her türlü desteği sağlayacaklarını, amaçlarının öncelikle ürünlerin ileri derecede katma değerli ürün olarak üretilip ihraç edilmesini sağlayacak ortak işleme tesisi kurulması, devam eden süreçte ise Trabzon’a Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.