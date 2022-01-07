Kazakistan’ın batısında LPG’ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün yaptığı açıklamada “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü birlikleri Kazakistan’a gelmeye başladı. Bu birlikler, stratejik yerlerin korunmasının sağlanması ve muhafazası işlevini yerine getirmek üzere sınırlı bir süre için ülkeye geldi.” ifadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından KGAÖ nedir? KGAÖ üyesi ülkeler hangileri soruları da internette ne çok arananlar arasında. KGAÖ’ye kısa bakalım.

KGAÖ NEDİR? KGAÖ ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ

Peki, KGAÖ nedir? KGAÖ’nün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması’na dayanıyor. KGAÖ ise Rusya’nın eski SSCB ülkeleri ile bir çatı altında ortak güvenlik alanı oluşturma hedefiyle kuruldu.

KGAÖ ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

KGAÖ üyesi ülkeler şöyle:

Rusya

Kazakistan

Kırgızistan

Tacikistan

Beyaz Rusya

Ermenistan

KGAÖ’ye 2006 yılında katılan Özbekistan 2012 yılında kulüpten ayrıldı.

Ekonomist’in haberine göre KGAÖ, Rusya’ya bölgedeki diğer yabancı üsler üzerinde veto hakkı veriyor. Buna karşılık KGAÖ üyeleri, eğitim ve indirimli silah satışları dahil olmak üzere Rusya’nın silahlı kuvvetleriyle işbirliğinden yararlanıyor.

KGAÖ 2007’de 3.600 kişilik bir barışı koruma kuvveti oluşturmayı kabul etti. İki yıl sonra bünyesinde 20.000 seçkin personel olduğu iddia edilen hızlı tepki kuvveti kurdu. Ancak bu haftaya kadar hiçbir KGAÖ üyesi, NATO’nun iyi bilinen 5. Maddesine benzer bir karşılıklı savunma maddesi olan antlaşmasının 4. maddesine başvurmamıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini açıklamıştı. KGAÖ’nün dönem başkanlığını yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önceki gün grubun Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul ettiğini söyledi. Dış müdahale dahil, Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, “KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan’daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ’nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi.” demişti

Rusya ve Beyaz Rusya’ya ek olarak, Tacikistan ve Ermenistan da Kazakistan’a mütevazı sayıda birlik göndermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

KAZAKİSTAN’A KGAÖ’DEN ASKER

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan’a asker gönderildi. KGAÖ’nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimlerinin bulunduğu ve Kazakistan’a ulaştığı belirtilmişti.

KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN DA ASKER GÖNDERİYOR

Kırgızistan Meclis Genel Kurulu, Kırgız askerlerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan’daki durum nedeniyle asker gönderilmeyi içeren tezkereyi görüşmek için olağanüstü toplandı.Tezkere, büyük çoğunlukla kabul edildi.

Tacikistan’ın Kazakistan’a asker göndermesini öngören tezkere de parlamento tarafından kabul edildi.

Buna göre, Tacikistan KGAÖ Barış Gücü kapsamında Kazakistan’a 200 asker gönderecek.