KOBİ’lere istihdam, imalat sanayiine 5 ve 6. bölgede yatırım odaklı, 23 milyar liralık ucuz kredi paketi oluşturuldu.

NTV’de yer alan habere göre istihdam odaklı ve ağırlıkla KOBİ’lere yönelik 23 milyar lira tutarında kefalet hacmi oluşturacak yeni bir kredi paketi hazırlandı.

Yeni paket KOBİ’lerde istihdam odaklı olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın istihdam artırma odaklı, KOBİ ağırlıklı şirketlere yönelik 23 milyar TL tutarında kefalet hacmi oluşturacak bir paket hazırladığı bildirildi. İkinci çeyrek Kamu Maliyesi Raporunda yer alan bilgiye göre, Ekonomik Reform Programı kapsamındaki eylemlerin hayata geçirilmesinde bu kredi paketinin kullanılacağı belirtildi.

Buna göre, istihdama ilave katkı yapabilecek mikro ve küçük işletmeler ile imalata dayalı ithal edilen ürünleri yerli olarak üretme imkanı olan yatırım teşvik belgesi sahibi şirketler ve yerli malı belgesi olan soğuk hava üniteleri ve araç üstü iklimlendirme kasa yatırımı yapan şirketler bu kredi programında ana hedef kitle olacak.

Raporda verilen bilgiye göre, toplamda 23 milyar TL olan Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinde 10 milyar TL uzun vadeli yatırımları desteklemek için kullandırılacak. Desteğin bu kısmının KGF tarafından kısa süre içinde kamuoyuna duyurularak hayata geçirileceği öğrenildi.

Burada ithal ikamesi destek paketi kapsamında 5 ve 6. Bölgelerde ithal ikamesi ve ihracat öncelikli yatırımlara kredi desteği verilecek. Bu kapsamdaki teşviklere KGF kefalet desteği yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden faiz/kar payı desteğiyle maliyet ucuzlatılacak.

100 bin TL’ye kadar kredi imkanı

Kullandırılacak krediler en az 6, en fazla 24 aylık ödemesiz döneme sahip olacak ve 120 ay vadeli olabilecek.

İstihdama odaklanan kısımda ise yine 10 milyar TL KGF kefalet limiti konuldu. Bu kapsamda mikro ve küçük işletmelere her bir ilave istihdam için 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanmış olacak. Pakette KGF kefaleti yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faiz/kar payı desteği verilecek.

Salgın döneminde Nakdi Ücret Desteği’nden yararlananları tekrar istihdam eden işverenler de ilave istihdam etmiş sayılacak.

Şirketlere en az 6 ay ödemesiz olmak üzere 24 aya kadar vadeli, 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Soğuk zincir taşımacılığı yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan 3 milyar TL’lik kefalet programında ise soğuk hava ünitesi ve araç üstü soğutma kasa yatırımı yapan KOBİ’lere finansman desteği sağlanması hedefl endi. Bu pakette KOSGEB’in bütçesinden faiz veya kâr payı desteği de verilecek.