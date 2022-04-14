Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji ihracatında dolar ve avrodan uzaklaşacaklarını belirterek, "Enerji kaynaklarının batıya tedariki azalacak. Bu nedenle adım...Daha fazla oku
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun, enerji fiyatlarının artması nedeniyle yüksek seyretmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. Lagarde, ECB'nin...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugünden itibaren İngiltere'ye yasa dışı yollarla girenler ve 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı giriş yapan...
Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada,...
Fransa ile İngiltere arasında yer alan Manş Adaları'ndan Jersey'de mahkeme Rus milyarder Abramoviç ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 7 milyar dolarlık...
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