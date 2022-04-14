Birleşik Krallık merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor şehirleri; ekonomik ve ticari, turizm performansı,sağlık, güvenlik gibi altı temel ve 54 alt başlıktan oluşan kriterlere göre değerlendiriyor. Euromonitor’un “En İyi 100 Şehir Destinasyonu” listesinde ilk 20’de Türkiye’den de bir şehir var.

1-Paris 2. Dubai 3. Amsterdam 4. Madrid 5. Roma 6. Berlin 7. New York 8. Londra 9. Münih 10. Barselona 11. Viyana 12. Milano 13. Prag 14. Los Angeles 15. Tokyo 17. Lizbon 18. Frankfurt 19. Zürih 20. İstanbul