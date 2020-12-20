Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Koronavirüse karşı çeşitli kısıtlama kararları bulunuyor. Peki, koronavirüs önlemlerine uymayanları nasıl bir yaptırım bekliyor? Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ne kadar ceza uygulanıyor?

Avukat Bilal Çelik koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin cezai yaptırımlar konusunda şu bilgileri veriyor:

“Getirilen yasaklara karşılık kanunlarımızdaki düzenlemelere bakacak olursak da öncelikle Kabahatler Kanunu madde 32’de yer alan emire aykırı davranış göze çarpmaktadır. İlgili madde “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” şeklindedir.

Ancak getirilen düzenlemelerle birlikte temelde bununla birlikte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282.madde kapsamında işlem yapılır. Bunlarla birlikte sigara içme yasağı ile ilgili açıklanan düzenlemelerde kamuya açık alanlarda sigara içme yasağına riayet etmemenin cezasının 900 TL olduğu belirlenmiştir.

Ülkemizde hafta içi saat 21.00-05.00 Cuma akşamı ise saat 21.00’dan Pazartesi saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kolluk kuvvetlerinin durumu tespiti ile birlikte ikaza rağmen evlerine dönmeyen kimselere verilecek olan para cezası 3186 TL şeklinde olacaktır. Para cezası kesilmesi ile birlikte evlerine dönmeyen kişilere ise Türk Ceza Kanununun 195.maddesinde yer alan Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma hükmü uygulanacaktır.

TCK 195. Madde: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” demektedir. Yani tedbirlere riayet etmeyen kişilere 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlara ise bu hükümler uygulanamayacaktır.

Yapılan açıklamada tedarik, üretim, sağlık, lojistik, tarım alanlarının yasak dışı değerlendirmeye alınacağı vurgulanmıştır. Sokağa çıkma yasağı dışında da kısıtlamalar devam etmektedir. Öyle ki restoranlar paket servis haricinde mekanlarında bir hizmet verememektedirler.