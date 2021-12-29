Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı yazılı açıklamada kurulun salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve TURKOVAC aşısının kullanıma alınması gündemiyle toplandığını belirtti.

VAKA SAYISI NEDEN ARTIYOR?

Son haftada günlük vaka sayılarındaki artışın belirginleştiğini belirten Koca, vaka sayılarındaki artışın temel sebebinin kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşması olduğunu ifade etti. Koca, şöyle devam etti:

“Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır.”

Maske kullanımının hastalığın kişiye bulaşmasını değil, hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellediğini belirten Koca, maske kullanmanın karşıdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Koca, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin mümkün olan en kısa süre olması ve maske kullanımından kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz”

Aşılama programı sayesinde toplumda önemli ölçüde aşılanma sağlandığına ve yeni durumda hatırlatma dozunun öneminin son derece arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

“Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz.”