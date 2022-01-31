Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1245,73, Ankara’da 725,62, İzmir’de 729,81 oldu.

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/rRaJ3EdOT1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2022

Koca söz konusu tarihler arasında vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il de duyurdu. Koca, “15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt” dedi.