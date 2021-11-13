Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın twitter’da paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım’da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de 69,61 oldu. Kovid-19 vaka sayıları Ankara’da düşerken İstanbul ve İzmir’de arttı.

Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul’da 293,02, Ankara’da 287,85, İzmir’de 64,81 olarak kayda geçmişti.

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun. pic.twitter.com/NrEfMJwVJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti.

30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım’da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: