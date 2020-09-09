Kral Şakir, bu yılı 100 milyon TL’ye yakın lisans geliriyle kapatmayı planlıyor.

Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, “Global açılımımızı AB’de Planeta Junior’la gerçekleştireceğiz. Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri’nde de güçlenmeyi planlanıyoruz” diyor.

Grafi2000 Prodüksiyon’a ait Kral Şakir dizisi, 2016 yılında uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network’ü n (CN) Türkiye’deki ilk Türk çizgi dizisi olarak yayın hayatına başladı.

Yayınlandığı tarihten bugüne kadar geç en sürede Kral Şakir, CN kanalında Türkiye’nin en ç ok izlenen çocuk animasyon dizisi oldu.

Daha sonra Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgeleri, Yunanistan, Kıbrıs gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 18 ülkede, değişik lehçelerde yayına başlayarak dünyaya açıldı. Lisans süreci de çizgi dizi CN kanalında yayınlanmaya başladıktan sonra oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.