TRTHaber’in haberine göre kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulacağı çalışmalar hız kazandı. Meclis’te, sektör temsilcileri ve uzmanların görüşleri alınacak. Kripto para düzenlemesi için ilk görüşme ise Çarşamba günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce kripto para yasası için “Gecikmeden Meclis’e göndererek bu konuda adım atacağız” demişti.

Kripto para piyasalarının yasal çerçeveye alınması için çalışmalar hız kazandı.

TRT’nin haberine göre AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sektörün önde gelen isimleriyle ilk teması internet ortamında kurdu. Yüz yüze görüşme ise Çarşamba günü yapılacak. Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Elitaş, sektör temsilcilerini Meclis’te misafir edip istek ve önerilerini dinleyecek.

Alt komisyon kurma ihtimali masada

Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurma ihtimali de masada. Komisyon safhasında ise, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek. Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek.Böylece kara para aklama gibi suçların önünün kesilmesi de hedefleniyor. Tüm bu çalışmaların ardından teklife son şekli verilerek Meclis Başkanlığına sunulacak. Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.