AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İnşallah elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağı çekilmesi, böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı, enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır.” dedi.

Kurtulmuş, Kilis kent merkezindeki tarihi binada hizmet veren Canpolat Paşa Gençlik Merkezindeki “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte bir gencin elektrik faturalarına ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma yaptığını ifade ederek, sözlerini sürdürdü:

“Enerji Bakanı, enerji fiyatlarını aşağı çekecek yeni bir adım atılabilir. Mesela ‘yüzde 25’e kadar bir ucuzlatma söz konusu olabilir görüşünü’ dile getirdi. Yine biliyorsunuz önce 150 kilovat saat olan ilk baz tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210’a çıkarıldı. Belki bu önümüzdeki günlerde daha yukarıya çıkabilir. Aylık tüketim olarak, Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat/saat olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalar yapılıyor. İnşallah elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağı çekilmesi, böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı, enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır. Enerji Bakanlığımız hakikaten çok hummalı bir şekilde çalışma yapıyor. Bunun altından da inşallah kalkacaktır.”

“Özel sektör kar marjlarını bir miktar da olsa azaltmalı…”

Kurtulmuş, enflasyonla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Amerika gibi, Almanya gibi ülkeler neredeyse unutmuşlardı, şimdi önemli oranlarda bir enflasyonla karşı karşıyalar. Biz mümkün olduğu kadar hayat pahalılığına, yani enflasyona karşı da vatandaşı ezdirmeyecek tedbirleri alarak yolumuza devam ediyoruz. Elektrikte de inşallah fiyatlar aşağı doğru çekilecek. Bir hayat pahalılığı, bir enflasyon var ama bu enflasyonun altında vatandaşı ezdirmeyeceğiz. Bunun için hangi tedbirleri almak gerekiyorsa bu tedbirleri alıyoruz. ‘KDV’den vazgeçtim’ demek ‘Devlet bütçesinin bir kısmını vatandaşın lehine kullandım’ demektir. Yani bir gelirden vazgeçiyorsunuz. Nasıl böyle bir şey söz konusu ise aynı şekilde özel sektör de hem kar marjlarını bir miktar da olsa azaltmalı, hem de aşırı fiyat artışlarının önüne geçecek adımları atması beklentimizdir. Hep beraber uğraşacağız. İnşallah en kısa zamanda enflasyonun bu baskısı vatandaşımızın üstünden kalkacak.”