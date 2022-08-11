Çin’de tespit edilen Langya (LayV) isimli yeni virüsün 35 kişide görüldüğü bildirildi. Peki, Langya (LayV) virüsü nedir? Belirtileri ne? İşte detaylar…

BBC’nin haberine göre, Henan ve Şantung eyaletlerinde ortaya çıkan virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülüyor.

Ağırlıklı olarak kır farelerinde görülen virüse Çin’de 35 kişide rastlandı.

Halsizlik, ateş ve öksürük belirtileri bulunan virüsün insandan insana yayıldığına dair henüz somut bir veri bulunmuyor.

Araştırmacılardan Singapur’daki Duke-NUS Tıp Okulu’nda görevli Wang Linfa, LayV vakalarının ciddi olmadığı ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi ancak yine de dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kır farelerinin yüzde 27’sinde LayV görüldü

Bilim insanları tarafından yapılan testlerde kır farelerinin yüzde 27’sinde LayV’ye rastlanırken, köpeklerin yüzde 5’i keçilerin de yüzde 2’sinde virüs görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, insanlarda görülen her 4 virüsten 3’ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler de (BM) iklim krizi ve yaban hayatı istismarının artışı nedeniyle benzer hastalıkların görülebileceği uyarısı yapmıştı.

Çin, Singapur ve Avustralya’dan araştırmacıların LayV’nin tespitine dair yazdığı makale, New England Tıp Dergisinde yayımlandı.

LANGYA (LayV) VİRÜSÜ NEDİR? BELİRTİLERİ NE?

Araştırmacılar Çin’de yeni tanımlanan bir virüsü izlemeye başladı .Yeni Langya henipavirus (LayV) adı verilen virüs ilk olarak kuzeydoğudaki Shandong ve Henan eyaletlerinde 2018’in sonlarında tespit edildi, ancak bilim insanları tarafından geçen hafta resmi olarak tanımlandı.

Langya virüsünün belirtileri şöyle:

ateş

yorgunluk

öksürük

iştahsızlık

kas ağrıları

Bilim insanları virüsün muhtemelen hayvanlardan insanlara bulaştığını söyledi. Araştırmacılar vahşi hayvanları test ettiler ve 262 farenin dörtte birinden fazlasında LayV viral RNA’sını buldular, bu da “kır faresinin doğal bir rezervuar olabileceğini düşündüren bir bulgu”. Bilim insanları tarafından yapılan testlerde virüs ayrıca evcil keçilerin %2’sinde ve köpeklerin %5’inde tespit edildi.

Virüsle ilgili ilk soruşturmalar, Çin, Singapur ve Avustralya’dan bilim insanları tarafından geçen hafta New England Journal of Medicine’de (NEJM) yazılan makalede özetlendi.

Bilim insanları enfekte olan tüm insanların ateşi olduğunu söyledi. Virüs, 35 kişiden 26’sında bulunan tek potansiyel patojendi ve “LayV’nin ateşli hastalığın nedeni olduğunu” düşündürdü.

LayV’den bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı. NEJM gazetesinin ortak yazarı Duke-NUS Tıp Fakültesi’nden Prof Wang Linfa, Global Times’a, LayV vakalarının şu ana kadar “ölümcül veya çok ciddi” olmadığını ve “paniğe gerek olmadığını” söyledi.

VAKALARIN ÇOĞU ÇİFTÇİLER

Araştırmacılar, virüsün insanlar arasında bulaşıp bulaşamayacağının hala belirsiz olduğunu söyledi. 35 vakanın çoğu çiftçilerdi ve diğer enfekte olmuş kişiler fabrika işçilerini içeriyordu. Araştırmacılar, “15 yakın temaslı aile üyesine sahip dokuz hastanın temaslı takibi, yakın temaslı LayV bulaşmasını ortaya çıkarmadı, ancak örneklem büyüklüğümüz insandan insana bulaşma durumunu belirlemek için çok küçüktü” dedi.