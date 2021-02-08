İngiltere’nin başkenti Londra’nın en dar evi satışa çıkarıldı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında inşa edilen ve yaklaşık 1,6 metre genişliği evin fiyatı ise 950 bin sterlin (8 milyon 78 bin TL).
Shepherd’s Bush mahallesinde, bir berber dükkanı ile doktor muayenehanesinin arasında sıkışmış kalmış bu ilginç beş katlı bina aslında Viktorya döneminde bir şapka dükkanıydı.
Evi satışa çıkaran emlak ofisinin müdürü David Myers’e göre binanın fiyatı, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında inşa edilen bu yapının “Londra tarihinin eşsiz bir parçası” olmasından kaynaklanıyor.
Özellikle farklı ve orijinal evler arayanlar için “eşsiz” bir imkan olduğunu ileri süren David Myers, “Londra’da 1,6 genişliğinde başka bir ev yok. Hiçbiri bu bina kadar eşsiz bir alan, böylesine bireysellik sunmuyor” dedi.
Myers koronavirüs salgını nedeniyle, İngiltere’de daha büyük konutların arandığını ifade ederek, “Belki bu binanın satılması zaman alabilir ama sonuçta şık ve güzel olan bu ev alıcısını bulacak.
Alt zemin katın sonundaki mutfak evin en dar yeri olsa da, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yemek alanına açılıyor. 5 metre genişliğinde bir bahçe ise Fransız pencerelerinin arkasında uzanıyor.
Bir yatak odası ve çalışma odasının bulunduğu birinci katta, aynı zamanda batı Londra’nın çatıları ve baca manzarasına hakim çatı terası bulunuyor. Sarmal merdivenler ikinci kattan üçüncü kattaki ana yatak odasına çıkıyor
Binanın sahipleri 2006’da bu konutu 488 bin 500 sterline satın almıştı.
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