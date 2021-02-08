İngiltere’nin başkenti Londra’nın en dar evi satışa çıkarıldı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında inşa edilen ve yaklaşık 1,6 metre genişliği evin fiyatı ise 950 bin sterlin (8 milyon 78 bin TL).

Shepherd’s Bush mahallesinde, bir berber dükkanı ile doktor muayenehanesinin arasında sıkışmış kalmış bu ilginç beş katlı bina aslında Viktorya döneminde bir şapka dükkanıydı.

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