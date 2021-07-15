Dünyadaki değişim rüzgarı üretimden mağazacılığa tüm süreçleri etkiliyor. Artık sadece kaliteli ürün üretmek yeterli değil; tüketiciye iyi bir satın alma deneyimi sunmak gerekiyor.

Tüketiciler ürünü deneyimlemek, alışveriş sürecinde kendini ayrıcalıklı hissetmek istiyor. Mağazacılık kavramı da hızlı bir dönüşüm sürecinde.

Pandemi döneminde e-ticaretin büyümesi mağazacılığın geleceğine dair endişeler yaratsa da mağazalar format değiştirerek yoluna devam ediyor.

Özellikle ‘dijitalleşme’nin yeni bir boyutu olan ‘dijitalleşme’ ile mağazaların metrekareleri büyürken şirketler sattıkları ürünlere göre farklı deneyim noktaları oluşturuyor. Bu kimi zaman bir tırmanma duvarı kimi zaman akıllı bir ayna oluyor.

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