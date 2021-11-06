Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Minas Gerais İtfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Marilia Mendonça‘yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğünü doğruladı.

Mendonça’nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça’nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania’dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga’ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

UÇAK TAKSİ OLARAK KULLANILIYORDU

Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi. Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça’nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.

MARİLİA MENDONÇA KİMDİR?

Brezilya’da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya “sertanejo” tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995’te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya’nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)’in paylaştığı bir gönderi

Mendonça, “Patroas” albümüyle 18 Kasım’da Las Vegas’ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü’ne “sertanejo tarzında en iyi albüm” kategorisinde aday gösterilmişti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)’in paylaştığı bir gönderi

SPOTIFY’DA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICI OLMUŞTU

2020 yılında Spotify’da Brezilya’da en çok dinlenen sanatçı oldu. 2019’da Latin Grammy kazanan Mendonça, kadınların başarısız ilişkilerle ilgili deneyimlerine odaklanmasıyla ünlendi. Sertanejo olarak bilinen Brezilya country müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Mendonça, kariyerine genç yaşta başladı ve 2016’da aldatma hakkında bir hit ile ulusal bir yıldız oldu. Ülkenin “Acıların Kraliçesi” olarak biliniyordu. Geçen yıl, pandemi nedeniyle konserler iptal edildiğinden, bir dizi çevrimiçi konserde sahne aldı. Bunlardan biri, YouTube’da 3,3 milyon en yüksek izleyici ile dünyanın en çok izlenen canlı yayın rekorunu kırdı. UÇAĞA BİNME VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Mendonça, Cuma akşamı, kaza yerinden 12 km (yedi mil) uzaklıktaki Caratinga şehrinde bir konser verecekti. Kazadan saatler önce sosyal medyada özel uçağa binmeye hazırlandığı bir video yayınladı. essa é a realidade meu povo! hahahah💪🏼🏋🏻🥬🥦

me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR — maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2021

“Çok yakın birini kaybetmiş gibi hissediyoruz”

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, “Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça’nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz.” ifadesini kullandı.

NEYMAR: İNANMAYI REDDEDİYORUM

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı “İnanmayı reddediyorum.” paylaşımıyla dile getirdi.