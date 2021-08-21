1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir uygulama başlıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito dönemi geliyor. Sistem AVM ve marketlerde geçerli olacak. Ambalajlar markete iade edildiğinde depozito ücreti geri alınabilecek.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu’nun A Haber yayınında paylaştığı bilgiler şöyle:

Ülke genelinde senede 20 milyar içecek ambalajı tüketiyoruz. Projeksiyonlara göre 2030 civarında bu rakamın 30 milyara çıkması bekleniyor. Bu nedenle geri dönüşümü çok önemli. 1 Ocak’ta devreye girecek depozito sistemi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlar alışveriş yaptıklarında, ürünleri satış noktasından aldıklarında, tekrar iade ettiklerinde depozito ücretlerini geri alacaklar. Bunun sosyal anlamda da katkıları oluyor. Şu anda bu sistem 15 ülkede başarıyla uygulanıyor. 1 milyon ton ilave atığın çevreye atılması engellenmiş olacak. Ekonomiye 1.4 milyar TL civarında bir katkı olacak. Geri dönüşüm nedeniyle endüstrinin hammadde ihtiyacına da katkıda bulunacak.

Eroğlu daha önce AA’ya verdiği röportajda sistemle ilgili şu yorumlarda bulunmuştu:

“Depozito sisteminin 3 sonucu olur. Birincisi ürünü satın alırsınız, kullandıktan sonra atığını iade edip depozito bedelinizi geri alırsınız. İkincisi ürünü alırsınız, kullandıktan sonra iade etmezsiniz ve depozito bedeli sisteme yani devlete kalır. Devlet o parayı, geri dönüşüm sisteminin büyümesi ve çevrenin korunması için kullanır. Üçüncü şıkta ise ürünü alırsınız ve kullandıktan sonra iade etmesiniz ama depozito bedeli için atık toplayan birilerine verirsiniz. O kişi de depozito bedelini almak için atığı toplama merkezine götürür ve depozito iade parasını kendisi alır. Her üç şıkta da ambalajların etrafa atılması engellenerek çevrenin korunması sağlanırken hem tüketicinin hem geri dönüşüm sektörünün kazandığı sistem çalışmış olur.”