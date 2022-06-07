Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, 205,6 milyon avroyla Paris Saint-Germain’in 23 yaşındaki Fransız golcüsü Kylian Mbappe oldu. Ünlü yıldız Paris St-Germain ile üç yıllık yeni sözleşme uzatması sayesinde listenin zirvesine geri döndü.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, dünyada piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES’in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

Paris St-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe’yi son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon avro) ve Manchester City’nin 21 yaşındaki Norveçli yeni golcüsü Erling Haaland (152,6 milyon avro) takip etti.

İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede, PSG’nin 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Manchester United’ın 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, ilk 100’de 41 futbolcu ile listede en fazla oyuncusu bulunan kulüpler konumunda.

Portekizli Rúben Dias bir stoper için tahmin edilen en yüksek transfer değerine sahip: 110 milyon €.

Gianluigi Donnarumma (74 Milyon €) kaleciler için, Trent Alexander-Arnold (87 Milyon €) bek için ve Pedri González (135 Milyon €) orta saha için zirvenin listesinde.

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek 100 oyuncu içinde Türk futbolcu yer almadı.

Piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu şöyle sıralandı: