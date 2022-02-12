McDonald’s, Metaverse‘te çevrimiçi yiyecek satın alınabilecek sanal restoranlar için bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu. Fast-food zinciri böylece, metaverse de dahil olmak üzere Web3’te para kazanma planlarını açıklayan diğer şirketler listesine katılmış oluyor.

Chip.com.tr’nin aktardığı habere göre şirket, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine hem McDonald’s hem de McCafe için 10 ticari marka başvurusu yaptı. Ticari markalardan biri, NFT’ler de dahil olmak üzere “sanal yiyecek ve içecek ürünleri” için, bir diğeri ise “eve teslimat sunan çevrimiçi bir sanal restoran işletmek” için. Ayrıca, McDonald’s ve McCafe markaları altında “çevrimiçi gerçek ve sanal konserler” de dahil olmak üzere eğlence hizmetleri ve etkinliklerinin ticari markası da oluşturuluyor.

Ticari marka avukatı Josh Gerben, Twitter’da, ticari markaların hem sanal hem de gerçek dünya yemeklerini satabilen metaverse’te bir McDonald’s restoranı fikrini koruyacağını yazdı: “Metaverse’te takılıyorsunuz ve acıkıyorsunuz. Başlığınızı bırakmanıza gerek yok. Bir McDonald’s’a girip sipariş veriyorsunuz. Biraz sonra kapınıza geliyor.”

Gerben, Forbes’a verdiği demeçte ise, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin ticari markaları muhtemelen onaylayacağını, ancak inceleme sürecinin genellikle sekiz ila dokuz ay sürdüğünü söyledi. Panera Bread, 3 Şubat’ta NFT’ler, sanal eğlence hizmetleri ve sanal bir ödül programı içeren “Paneraverse” için ticari marka başvurusunda bulunmuştu.

Gerben sözlerini “Önümüzdeki 12 ay içinde aklınıza gelebilecek her markanın bu başvuruları yaptığını göreceksiniz. Kimsenin gelmekte olan yeni bir teknolojiyi tamamen görmezden geleceğini sanmıyorum” şeklinde tamamladı.