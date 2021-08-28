Axel Springer, ABD’li dijital medya platformu Politico’yu 1 milyar dolara satın alıyor.

Alman medya devi Axel Springer, ABD’li dijital medya platformu Politico’yu 1 milyar dolara satın alıyor.

Görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken, her iki tarafta anlaşmanın değerlemesine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya yakın kaynaklar ise satın almanın 1 milyar dolara gerçekleştiğini aktardı.

Anlaşmaya göre, satıştan sonra Politico’nun sahibi, sitedeki faal konumunu koruyacak ve editoryal bağımsızlığını sürdürecek.

Axel Springer, Almanya’da Bild ve Die Welt’in yanı sıra ABD’deki Insider ve Morning Brew’un da sahibi.

Axel Springer’in geçen aylarda Politico’nun rakibi Axios’u satın almak için görüşmelerde bulunduğu, ancak daha sonra bu hamleden vazgeçildiği belirtildi.