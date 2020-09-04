Türkiye ve global girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan melek yatırım platformu Angel Effect, San Francisco merkezli teknoloji girişimi 11Sight’a yatırım yaptı.

11Sight’ın uzun süredir yakından takip ettikleri bir girişim olduğunu belirten Angel Effect CEO’su Orhan Bayram, “Üye ağımızdan bu tura katılan iki melek yatırımcı ile birlikte 11Sight’ın yolculuğuna eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. 2019’un sonlarında hayata geçirdiğimiz Angel Effect ile bugüne dek 92 farklı ülkeden 1.200’ün üzerinde girişimi inceledik ve 4 farklı ülkeden 7. yatırımımızı tamamladık. Yakın zamanda yeni yatırımlarımızı da duyuracağız. Üye ağımız ve ortaklarımızla birlikte, girişimcilerin yolculuklarına finansal yatırım, yüksek etkili mentorluk gibi çok yönlü destek mekanizmalarıyla eşlik etmeye ve yatırımlarımızı artırmaya büyük bir heyecanla devam edeceğiz” dedi.

Yolculuğunun ilk yılında girişimcilere sağladığı destek ve yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Angel Effect, Ekmob, Vampr, Price&Me ve Glocalzone’dan oluşan portföyüne geçtiğimiz günlerde UserGuiding’i de dahil etmişti.

Dördüncü yatırımlarını Angel Effect’ten aldıklarını belirten 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş ise, bu yatırımı Türkiye’deki başarı örneklerini Avrupa’ya taşımak ve Avrupa’da görüntülü görüşme konusunda bilinen bir marka olmak için kullanacaklarını söyledi.

2016 yılında San Francisco’da kurulan ve gerçek zamanlı video arama teknolojisi üreten 11Sight, telefon numarasına bağlı olma gereksinimi duymadan gelen görüşmeyi herhangi bir cihazla cevap verme olanağı tanıyor ve QR kod teknolojisi kullanarak gelen aramanın hangi kanal aracılığıyla size ulaştığını gösteriyor.

Otomotiv, gayrimenkul, perakende, telesağlık ve fintech başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veren 11Sight’ın başlıca müşterileri arasında Audi, Daimler, Tofaş, Suzuki, Hyundai, Kia, Eczacıbaşı, Kale, Sincro gibi sektör liderleri yer alıyor.