Meteoroloji’nin son dakika hava raporu tahminlerine göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, fırtınanın çarşamba gününe kadar sürmesi beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerde, çarşamba günü iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği, ancak perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarısına göre fırtanının saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor.

7 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya dönecek ve çarşamba sabahına kadar etkili olacak.

Rüzgar, Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında etkisini gösterecek.

Meteoroloji “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yaptı.

İBB DE UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, da sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:

“İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek.”