ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son bir yılda devlet destekli olduğu tespit edilen “hackleme vakalarının” yüzde 58’inin ardında Rusya’nın olduğunu ve çoğunlukla ABD’deki hükûmet kurumlarıyla düşünce kuruluşlarının hedef alındığını açıkladı.

Microsoft, tespit edilen hacklenme girişimlerini derlediği ve Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemini kapsayan “Yıllık Dijital Savunma Raporu“nu yayımladı.

Arkalarında bir devlet olduğu tespit edilen “hacklenme” vakalarının yüzde 58’inin ardında Rusya olduğu aktarılan raporda, bu olayların çoğunluğunda bakanlıklar gibi ABD hükûmeti kurumları ve ABD’deki düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan sıralamada Rusya’yı yüzde 23 ile Kuzey Kore, yüzde 8 ile Çin takip etti.