EVLERİ MANHATTAN’DA, RUSYA-ABD VATANDAŞI

Savcılar, çiftin Manhattan’daki dairelerinde cep telefonlarıyla dolu bir çantaları olduğunu ve Rusya-ABD çifte vatandaşı olan Lichtenstein’ın bilgisayarında “passport_ideas” adlı bir dosya tuttuğunu söyledi. Adalet Bakanlığı, özel ajanların Bitfinex hack’i sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde bitcoin’i kurtarabildiğini söyledi. Bu şimdiye kadarki en büyük finansal ele geçirme.

Federallere göre dijital para biriminin büyük çoğunluğu yıllarca kripto cüzdanlarında saklandı ve neredeyse hiç hareket etmedi.