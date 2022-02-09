ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex’in 2016’da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde kripto paranın ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını bildirmişti. Ağustos 2016’daki Bitfinex saldırısı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto soygunlarından biriydi. Hırsızlık haberleri o dönem Bitcoin’in değerini yüzde 20 düşürmüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex’in 2016’da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin’i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan’ın tutuklandığı aktarıldı. Heather Morgan’ın twitter hesabında isminin Heather ‘Reyhan’ Morgan olması ise dikkat çekti. Peki, Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Reyhan Morgan kim?
İşte bugün ABD basınına yansıyan bilgiler…
ILYA LICHTENSTEIN KİM?
34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki rapçi eşi Heather Morgan, hacklenen 119.754 bitcoin gelirlerini aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Lichtenstein kendisini “Teknoloji girişimcisi, kodlayıcı ve yatırımcı” olarak tanımlıyor. Melek yatırımcı, web3 geliştiricisi ve seri girişimci gibi tanımlamaları da var.
Çalınan bitcoinin de onun tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana aktarıldığı iddia ediliyor .
Suç duyurusuna göre, çiftin yasadışı gelirleri altın, NFT’ler ve 500 dolarlık Walmart hediye kartı gibi şeylere harcadığı iddia ediliyor. Lichtenstein ve Morgan şimdiye kadar doğrudan hack’i gerçekleştirmekle değil, çalınan fonları almak ve aklamakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, o zamanki işlemlerin Bitcoin cinsinden 71 milyon dolar değerinde olduğunu, ancak para biriminin değerindeki artışla birlikte şimdi 4,5 milyar doları aştığını söyledi.
EVLERİ MANHATTAN’DA, RUSYA-ABD VATANDAŞI
Savcılar, çiftin Manhattan’daki dairelerinde cep telefonlarıyla dolu bir çantaları olduğunu ve Rusya-ABD çifte vatandaşı olan Lichtenstein’ın bilgisayarında “passport_ideas” adlı bir dosya tuttuğunu söyledi. Adalet Bakanlığı, özel ajanların Bitfinex hack’i sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde bitcoin’i kurtarabildiğini söyledi. Bu şimdiye kadarki en büyük finansal ele geçirme.
Federallere göre dijital para biriminin büyük çoğunluğu yıllarca kripto cüzdanlarında saklandı ve neredeyse hiç hareket etmedi.
HEATHER REYHAN MORGAN KİM?
Sosyal medyada Heather Reyhan Morgan adını kullanan eşi ise kendisini şöyle tanımlamış: “Heather R Morgan, seri girişimci, üretken yazar, saygısız komedi rapçi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yazılım şirketlerinde yatırımcıdır. 4 yaşından beri matematik ve yazma en sevdiği şeylerden ikisi olmuştur. İnsan motivasyonu ve ikna etme konusundaki süregelen hayranlığı onu ilk olarak çalışmalarını oyun teorisi ve kusurlu bilgi üzerine odakladığı ekonomi alanına yöneltti. Bu süre zarfında Heather, Arap Baharı’nın ardından Mısır da dahil olmak üzere Asya ve Orta Doğu’daki uluslararası pazarlarda ekonomist olarak çalıştı”
Morgan’ın paylaştığı biyografide 7 farklı ülkede yaşadığı bilgisi de var.
‘TURKİSH MARTHA STEWART’
Heather’ın California’da doğduğu belirtiliyor. Türk olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Bazı rap sözlerinde ise kendisini kendisi için “gerçek bir risk alan”, “Türk Martha Stewart”, “Wall Street’in Timsahı” gibi yorumlar yapıyor.
Sosyal medya hesabına göre bir dönem Erasmus’la Türkiye’ye gelmiş.
GEÇEN YIL EVLENMİŞLER
Lichtenstein ve Morgan, kara para aklama ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Her iki suçlamadan da suçlu bulunurlarsa, her biri en fazla 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Lichtenstein’ın bir Facebook gönderisinde “en iyi arkadaşım ve hayallerimin kadını” ve “sadece bir teknoloji girişimcisi” değil, aynı zamanda “korkusuz bir rapçi” olduğunu söylediği 2019’da nişanlandılar. Çift geçen yıl evlendi.
RAP ŞARKILARI YAYINLIYOR
Morgan, web sitesinde “Cengiz Han gibi ama daha fazla pizzazz ile” olarak tanımlanan “Razzlekhan” adı altında bir dizi rap şarkısı yayınladı. Kendisine Razzlekhan diyen ve kripto ve girişimci olmakla ilgili parçalar yayınlayan Morgan, 2019 tarihli bir videoda Wall Street’te zıplayarak rap yaparken görülüyor: “Çok uzaklara gel ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Ben Wall Street’in ana kuzusu timsahıyım.” diyor. 2019’da bir Forbes yazısında metin yazarı olarak tükenmişlik yaşadıktan sonra “rap için gerçekleşmemiş bir tutku” keşfettiğini söylüyor.
Adalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu belirtti.
Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin “suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını” gösterdiğini ifade etti.
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