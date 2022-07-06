Modanisa, Re-Pie Portföy’ün 15 milyon dolar yatırım ile liderlik ettiği turda yaklaşık 20 milyon dolar yatırım aldı.

Re-Pie Portföy açıklamasına göre, Modanisa global hizmet ağını genişletmek ve küresel liderliğini güçlendirmek için Re-Pie Portföy’ü yatırımcıları arasına kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modanisa Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sami Güzel, son 10 yılda inanılmazları başardıklarını ifade ederek, “Önümüzde gidecek daha çok coğrafya ve yapacak çok işimiz var. Gelecek 10 yılda yatırımcısı olduğu şirketleri ‘Re-Pie Dokunuşu’ diye anılan destekleriyle büyüten Re-Pie Portföy ile birlikte olacağımız için mutluyuz. Wamda Capital, Goldman Sachs ve EBRD gibi gözde yatırımcılarımız arasına Re-Pie Portföy’ü dahil etmek için bir köprü tur yaptık. Hedefimiz ciromuzu birkaç sene içinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak.” ifadelerini kullandı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin de, “Türk tekstilini ve modasını dünyanın 130 ülkesine yayan Modanisa gelirlerinin yüzde 85’ini ihracattan elde ediyor. Vizyoner kurucuları ve yetkin yönetimi ile tam aradığımız nitelikte bir şirket. Yatırımcılarımıza Modanisa’ya erişim imkânı sağladığımız ve portföyümüze bir unicorn adayı daha eklediğimiz için mutluyuz.” açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, Modanisa ana pazarı olan Avrupa’da Polonya deposu ile derinleşirken, Mısır’da kuracağı depo ile Kuzey Afrika pazarına açılacak. Son dönemde Suudi Arabistan’ın da ihracata açılması ile pazarlarını genişletmeyi hedefleyen Modanisa, 2023 yılında Malezya ve Endonezya bölgelerinde “pazaryeri” modelini devreye alacak.