Araç sahiplerini yakından ilgilendiren, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı belli oldu. MTV’nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV’de bu yetkisini kullandı. Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı. Motorlu taşıtlar vergisi 2022’de yüzde 25 artırılacak.

Karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Kararı’nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.” Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.