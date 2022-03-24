Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldıklarını duyurdu. Çin’e Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamama uyarısı yapan Stoltenberg, “Çatışmanın Avrupa’da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım” dedi.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı. Liderler, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı zirvede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in de görev süresi uzatıldı.

Rusya ve Çin’e yeni uyarı

Stoltenberg, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir.” açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, “Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır.” diye konuştu.

“Çatışmanın Avrupa’da bir savaşa dönmesini engellemeliyiz”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Çatışmanın Avrupa’da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım.” ifadesinde bulundu.