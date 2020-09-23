Türkiye’de mutfak araçları sektörün en önemli oyuncularından biri olan OMS Paslanmaz Mutfak Araçları, son dönemde önemli bir atılım içinde. Pandemiye rağmen, 2019’daki 31 milyon dolar cirosunu yakalamayı hedefleyen şirket, İran’da yeni ortakla birlikte fabrika kurmaya, küçük ev aletlerinde kendi markasıyla üretim yapmaya hazırlanıyor.

Talip Yılmaz

tyilmaz@ekonomist.com.tr

1970’li yılllarda Tahtakale’de Adıyamanlı bir aile tarafından kurulan şirket, bugün 16 milyon doları ağırlıklı OMS markasıyla ihracat, 15 milyon dolara iç pazar olmak üzere 31 milyon dolar ciroya ulaşmış durumda. 420 kişi istihdam ediyor, 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Porland, Karaca, Emsan, Hisar, Boyner gibi önemli yerli markalarla iş ortaklığı yapıyor. Şirketin İstanbul’un yanında Adıyaman’da da bir üretim merkezi bulunuyor. Bu yıl pandeminin etkisiyle ikinci çeyrekte iş hacminde önemli daralma olduğunu söyleyen şirketin ikinci kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özgen, buna rağmen hedeflerinin 2019 cirosunu yakalamak olduğunu söylüyor.

ADIYAMAN’DA YATIRIMLAR HIZLANIYOR *

OMS’nin hedefleri konusunda da bilgi veren Özgen, “Adıyaman fabrikamızda küçük ev aletleri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Burada 2 milyon dolarlık bir yatırım ile projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Kendi markamızla bu işe soyulma niyetimiz var” diyor.

Adıyaman tesisine yönelik olarak çatı tipi güneş enerjisi yatırımı da planlayan OMS, yaklaşık 1.8 MW’lık bir yatırımı 1,5 milyon dolar gibi bir maliyetle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı. Yatırımın geri dönüş süresinin ise 4-5 yıl arasında olacağı tahmin ediliyor.

İHRACATIN PAYI ARTIYOR *

OMS’nin pandemi öncesinde toplam üretiminin yüzde 60’ını ihracat oluşturuyordu. Salgınla beraber bu oranın yüzde 70’e çıktığını söyleyen Talha Özgen, Tunus’un MasterChef’ine üç ay önce sponsor olduklarını ve tüketici özelinde çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirtiyor. Talha Özgen, “Rusya pazarına son üç yılda ciddi yatırımlar yaptık. Amerika kıtası sektörümüz için kritik öneme sahip. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre salgın sonrasında ülkedeki ev ve mutfak eşyası satışları mayısta bir yıl önceye göre yüzde 300 artmış. Bunu sektör olarak çok iyi okumamız ve fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diyor.

AR-GE’YE YATIRIM YAPACAK *

OMS, yatırımların yanında ürün geliştirme adına Ar-Ge konusuna da ağırlık verme hazırlığında. Konuyla ilgili olarak İstanbul fabrikasında Ar-Ge merkezi kurmak istediklerini söyleyen Talha Özgen, “Hedefimiz ilk aşamada yüzde 2-3’ünü Ar-Ge’ye ayırmak ve yeni ürünler geliştirmek” diyor.

Ev ve Mutfak Eşyası sektörünü bekleyen 3 tehdit *

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder ve Başkan Vekili Talha Özgen ile yaptığımız Güneydoğu Anadolu ziyaretinde sektörü konuştuk. Bu yıl pandeminin özellikle ikinci çeyrekte etkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı bilgisini veren Burak Önder, üçüncü çeyrekte ise iç pazar ve ihracat tarafında yeniden toparlanma eğilimine girildiğini anlattı. 2019’da sektörün 2,5 milyar dolar bir hacme ulaştığı bilgisini veren Burak Önder, bu yıl sekiz aylık dönemde yüzde 9’luk bir düşüş ile 1,5 milyar dolarlık bir ihracatın olduğunu söyledi. Yıl sonu için bir hedef vermenin zor olduğunu aktaran Önder, ihracat konusunda üç riske dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Bunlardan ilki ev ve mutfak eşyaları sektörünün en çok ihracat yaptığı pazar olan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla gündeme gelen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) henüz imzalanmaması. Önemli bir ihracat ülkesi olan Mısır ile yaşanan sorunlar neticesinde olası kısıtlamalar. Üçüncü konu ise Avrupa Birliği’nin gündemine aldığı Yeşil Mutabakat. Birlik, yeni kriterlere uymayan malları gümrükten geri gönderebilecek.”