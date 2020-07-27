1 Soru 1 Cevap’ta bugünkü konuğumuz Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz oldu.

Geçen yıla göre otel fiyatlarındaki değişimi değerlendiren Küçükyılmaz’a, en uygun fiyatlı tatil seçeneklerini sorduk.

Geçen seneye paralel hatta bazı noktalarda daha uygun fiyata oda satın alınabildiğini söyleyen Koray Küçükyılmaz, Ege’ye talebin hala devam ettiğini belirtiyor.

Eylül ayında fiyatların düşeceğine dikkat çekerken, Küçükyılmaz, satışların önemli bir kısmının son dakika yapıldığını söylüyor.

Koray Küçükyılmaz, bölgelere göre otel fiyatlarına ilişkin şu bilgileri veriyor: