Pegasus ve THY, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda uçuşlarda PCR testi ile HES kodu uygulamasıyla ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir.”

Yolcularımızın Dikkatine; T.C. İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir. — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 4, 2022

Pegasus Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “T.C İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye istinaden yurt içi uçuşlarımızda HES kodu ve PCR test zorunlulukları kalkmıştır. Uçuş süresince maske kullanımı zorunluluğu ise devam etmektedir. Tüm misafirlerimize duyurulur.” ifadelerine yer verildi.