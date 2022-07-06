Peugeot Türkiye, temmuz kampanyasını duyurdu.
- Peugeot Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Peugeot SUV 2008, 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satılıyor.
- SUV 3008, 120 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle, Peugeot SUV 5008 ise 120.000 TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Peugeot 508 için 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot 208’de 40 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Peugeot Rifter’de ay boyunca 65 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 130 bin TL için 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
- Peugeot’nun tüm diğer hafif ticari araç modellerinde ise 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 220 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi seçenekleri var.
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