Açıklama şöyle:
- “Avrupa’dan giriş-çıkışlarda en çok yoğunluğun yaşandığı Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarımızda HGS satışları devam ediyor
- İnternet üzerinden müşterilerin HGS hizmetine ulaşabileceği sayfalar yalnızca https://pttbank.ptt.gov.tr/; www.turkiye.gov.tr/ www.pttavm.com/’dur. Bu sayfalar haricinde HGS’ye yükleme yapılamaz. Farklı internet adreslerine itibar edilmemeli.
- HGS bakiyelerini kontrol etmek isteyen kullanıcılar ise PTT’nin HGS resmi müşteri hizmetleri internet sitesi olan https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ ve e-devlet kapısı aracılığıyla kontrol sağlayabilir.
- Kullanıcılar tarafından tüm kredi kartlarıyla iş yerlerimizden HGS yüklemesi için otomatik talimat verilebilirken, PTTmatikler ve internet üzerinden de 7/24 online bakiye yüklenebiliyor.
- HGS ile köprüler, şehirlerarası otoyollar, İDO feribot işletmeciliği, Uludağ Millî Parkı ve yap-işlet-devret otoyollarının gişelerinden duraksamadan geçmek ve zamandan tasarruf etmek mümkün oluyor.”
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